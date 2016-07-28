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446 Kara Harp Okulu öğrencisinin ifadesi alınıyor

Isparta Terörle Mücadele Eğitim Merkez Komutanlığı ile Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 446 Kara Harp Okulu öğrencisinin, "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınıyor.

446 Kara Harp Okulu öğrencisinin ifadesi alınıyor

Isparta Terörle Mücadele Eğitim Merkez Komutanlığı ile Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 446 Kara Harp Okulu öğrencisinin, "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınıyor.

28 Temmuz 2016 Perşembe 15:13
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446 Kara Harp Okulu öğrencisinin ifadesi alınıyor

 Alınan bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturması kapsamında, Isparta Terörle Mücadele Eğitim Merkez Komutanlığı ile Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 446 Kara Harp Okulu öğrencisi, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "şüpheli" sıfatıyla Isparta Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin, FETÖ'nün darbe girişimiyle irtibatlı olduğu iddiası ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ifadelerinin alınmasına başlandı.

294 öğrenci ifade vermişti

Soruşturma kapsamında daha önce de 294 öğrenci "şüpheli" sıfatıyla ifade vermiş, öğrenciler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 15:14
Anahtar Kelimeler:
IspartaFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖKara Harp Okulu
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