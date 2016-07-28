446 Kara Harp Okulu öğrencisinin ifadesi alınıyor

Alınan bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturması kapsamında, Isparta Terörle Mücadele Eğitim Merkez Komutanlığı ile Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 446 Kara Harp Okulu öğrencisi, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "şüpheli" sıfatıyla Isparta Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin, FETÖ'nün darbe girişimiyle irtibatlı olduğu iddiası ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ifadelerinin alınmasına başlandı.

294 öğrenci ifade vermişti

Soruşturma kapsamında daha önce de 294 öğrenci "şüpheli" sıfatıyla ifade vermiş, öğrenciler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.