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4+4+4 anketi

Veli ve öğrencilerin '4+4+4' eğitim sistemine bakışı araştırıldı.

4+4+4 anketi

Veli ve öğrencilerin '4+4+4' eğitim sistemine bakışı araştırıldı.

10 Mayıs 2012 Perşembe 14:33
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4+4+4 anketi
ANKARA - Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, düzenlediği basın toplantısında Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) tarafından, yeni sistemin öğretmenler ve veliler tarafından nasıl algılandığını tespit etmek amacıyla ''4+4+4 Yeni Eğitim Sistemine İlişkin Öğretmen ve Veli Algısı'' araştırması yaptıklarını belirtti. 

Araştırmanın 7-25 Nisan 2012 tarihleri arasında 12 ilde, bin 200 öğretmen ve bin 200 veliyle yüz yüze gerçekleştirildiğini anlatan Özer, araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 52,8'inin kadın, yüzde 47,2'sinin erkek; velilerin de yüzde 49,4'ünün kadın, yüzde 50,6'sının erkek olduğunu bildirdi.
Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 87,9'unun, velilerin ise yüzde 81,4'ünün okula yeni başlayan çocuklarla 14 yaşındaki çocukların aynı okul ortamını paylaşmasını istemediğini bildiren Özer, şöyle konuştu: 
''Velilerin yüzde 45,9'u, öğretmenlerin ise yüzde 31,2'si, yeni sistemi olumlu ve kesinlikle olumlu olarak değerlendirdi. 
Değerler eğitimi açısından Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hayatının seçmeli ders kapsamına alınmasının, hem öğretmenler hem de velilerce olumlu karşılandı. Öğretmenlerin yüzde 57,3'ü, velilerin ise yüzde 70,4'ü Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hayatının yasayla seçmeli ders kapsamına alınmasını olumlu bulduğunu bildirdi.'' 
Özer, katılımcıların bakanlık tarafından açıklanan okula başlama yaşını ise ''erken''olarak nitelediklerini söyledi.  

Ankete katılanların üçte biri sistemi olumsuz değerlendirdi
Ankete göre, sadece üçte birlik kesimin sistemi olumsuz değerlendirdiğini söyleyen Özer, ''Hem Hükümet'in hem de MEB'in yeni eğitim sistemini; öğretmenlerle velilere anlatma noktasında biraz daha çaba harcaması gerekmektedir'' dedi. Sistemin etkili ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yapan Özer, ''Türkiye'ye, gelecek yıllarda her alanda derin bir nefes aldıracak bu sistem, öğrencilerimize yapılmış en iyi yatırımdır'' ifadesini kullandı. 
Sistemin uygulanabilirliği için 111 bin yeni öğretmene ihtiyaç olduğunu belirten Özer, bu durumda atama bekleyen öğretmenlerin de rahat bir nefes alacağını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 06:34
Anahtar Kelimeler:
4+4+4 Anketi
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