Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'na ilişkin, "Bütçe disiplininden vazgeçmeden, kaynakları çeşitlendirerek 100 günde hayata geçirilmesi planlanan 400 proje, yeni bir kalkınmanın fitilini ateşlemiştir." ifadesini kullandı.

İlhan Erdal, yaptığı yazılı açıklamada, eylem planının, yeni dönemin yeni kadrosuyla, vizyoner bir bakışla hazırlandığını bildirdi.

Bütçe disiplininden vazgeçmeden, kaynakları çeşitlendirerek 100 günde hayata geçirilmesi planlanan 400 projenin, yeni bir kalkınmanın fitilini ateşlediğini belirten Erdal, açıklanan eylem planından büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Erdal, "Sayın Cumhurbaşkanımız, özellikle konuşmalarının başında çizdiği tarihsel panorama ile Türkiye’nin gelecek vizyonunun ilhamının kaynağını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Kadrosuyla beraber ortaya koyduğu kararlı tavır da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin olumlu bir yansıması olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Açıklanan projelerin dikkat çeken tarafının milletin tüm ihtiyaçlarına seslenmesi olduğunu vurgulayan Erdal, şunları kaydetti:

"Ekonomiden eğitime, sosyal güvenlikten sağlığa, adaletten çevre ve şehirciliğe, savunma sanayisinden istihdama kadar açıklanan tüm projeler toplum kademelerinin hepsine seslenen bir nitelik taşımaktadır. Seçimlerin hemen ardından temennimiz olan yapısal dönüşümlerin bir an önce tamamlanmasını, sosyal devlet anlayışını önceleyerek ihtiyaçların belirlenip gündemin ekonomiye ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmasını son derece değerli buluyoruz.

MÜSİAD Ankara olarak, dış ülkelerle ekonomik hacmimizi artıracak yeni bir modelin benimsenerek ticaret merkezlerinin ve ticaret irtibat merkezlerinin oluşturulmasının ve yaygınlaştırılmasının o ülkelerde yapılan yatırımları daha güçlü ve daha kalıcı bir hale getireceğini, sürdürülebilir ekonomik ve ticari ilişkilere temel oluşturacağını vurgulamış, bu doğrultuda Kazakistan, Senegal, Endonezya ve Malezya gibi ülkelere yönelik birçok girişimimiz olmuştu. Eylem planında Ticaret Bakanlığı icraatlarında yer alan mevcut 5 merkeze ilave olarak 35 yeni Türkiye Ticaret Merkezi'nin (TTM) açılacağı müjdesi, 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefimize giden yolda bir ışık olmuştur. Özellikle büyük bir potansiyel barındıran Asya-Pasifik ve Afrika gibi pazarlara tam anlamıyla açılmamız için bu ticaret merkezlerinin giderek artmasını temenni ediyoruz."

"Gelecek adına umudumuzu diri tuttu"

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, savunma sanayisi alanındaki projelere değinirken, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, yaptığı açıklamada, 400 projenin 48'inin savunma sanayi alanında olduğunu açıklaması ve ‘savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum’ sözleri bu konuda ortaya koyduğumuz çabaların boşa gitmediğini gösterdi ve gelecek adına umudumuzu diri tuttu." ifadesini kullandı.

İş dünyası olarak, ticari süreçlerde karşılaştıkları zorluklar, sektörel gelişimin güçlenmesinin önündeki engellerin giderilmesi ve ihracatın artırılması noktasında ekonomi yönetimine sundukları önerilerin eylem planında karşılık bulduğunu görmenin daha azimli bir şekilde hedeflerine odaklanmalarını sağladığını kaydeden Erdal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak bu tarz kararlı ve önemli adımlar atıldığı, köklü reformlar hayata geçirildiği sürece ülkemizin yapısal sorunlarına çözüm üretebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı somut projeleri içeren eylem planının, özellikle inşaat gibi sektörlerin içinden geçtiği durgunluk sürecinden çıkışını hızlandırarak ekonomimiz için yeni bir ivme kazandıracağını ve canlılık getireceğini düşünüyorum. Bununla birlikte son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve yükselen enflasyon üzerinden oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıları da karşılıksız bırakacağı kanaatindeyim.

Bu 100 günlük süre zarfında bizlere düşen görev, yakaladığımız rekor ihracat ve büyüme rakamlarını artırarak sürdürülebilir kılmak adına yeni istihdam sahaları ve dış ticaret açığımızı kapatacak yüksek katma değerli üretim ile ekonomimize katkı sağlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yerli ve milli dev projeleri içeren bu reformları büyük bir memnuniyetle karşılıyor, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye yolunda ülkemizi geleceğe taşıyacak bu çalışmaların devam edeceği inancıyla ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyorum."