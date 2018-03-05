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400 bin fındık üreticisinin gözü destek ödemesinde

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Yaklaşık 400 bin fındık üreticisi sabırsızlıkla alan bazlı gelir desteği ödemesini bekliyor. Beklentimiz ve temennimiz özellikle bahar bakımının yapıldığı bu dönemde paraların yatırılması." dedi.

400 bin fındık üreticisinin gözü destek ödemesinde

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Yaklaşık 400 bin fındık üreticisi sabırsızlıkla alan bazlı gelir desteği ödemesini bekliyor. Beklentimiz ve temennimiz özellikle bahar bakımının yapıldığı bu dönemde paraların yatırılması." dedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 16:59
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400 bin fındık üreticisinin gözü destek ödemesinde

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaklaşık 400 bin fındık üreticisinin sabırsızlıkla 2017 yılına ait alan bazlı gelir desteği ödemesini beklediğini söyledi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009 yılında ilk defa fındık üreticilerine ödenmeye başlanan desteğin, bu yıl da devam edeceğini anımsattı.

Ödemelerin kısa sürede yapılmasını beklediklerini ifade eden Soydan, "Üreticilerimize dekar başı 170 lira ödeme yapılacak. Geçen yıllarda olduğu gibi para üreticilerimizin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacak." dedi.

"Bu para bölgedeki üreticilerimize nefes aldıracak"

Soydan, ödemeye ilişkin henüz net bir gün verilmediğini belirterek, "Yaklaşık 400 bin fındık üreticisi sabırsızlıkla alan bazlı gelir desteği ödemesini bekliyor. Beklentimiz ve temennimiz özellikle bahar bakımının yapıldığı bu dönemde paraların yatırılması. Bu para bölgedeki üreticilerimize nefes aldıracak." diye konuştu. 

Soydan, destek ödemesinden en fazla Ordulu üreticilerin yararlanacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1 milyon 652 bin dekar alanda üretim yapılan Ordu'da 119 bin 847 fındık üreticisine yaklaşık 281 milyon lira ödenecek. Ayrıca bölge illerimizden Giresunlu 75 bin üreticimize yaklaşık 160 milyon lira, 63 bin 500 üreticiye sahip Trabzon'a ise 93 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapılacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları BirliğiTzobFındık üreticisi
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