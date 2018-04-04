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400 bin fındık üreticisine destekleme müjdesi

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Türkiye genelinde destek ödemesinden yaklaşık 400 bin üretici faydalanabilecek." dedi.

400 bin fındık üreticisine destekleme müjdesi

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Türkiye genelinde destek ödemesinden yaklaşık 400 bin üretici faydalanabilecek." dedi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 13:33
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400 bin fındık üreticisine destekleme müjdesi

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 6-20 Nisan tarihlerinde fındık üreticilerinin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta destekleme ödemesinin 6 Nisan'da başlayacağını belirterek, üreticilere verilecek paranın kentlerin ekonomisine katkı sunacağını vurguladı.

Alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 6-20 Nisan tarihleri arasında fındık üreticilerinin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacağını kaydeden Gündoğdu, "Ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan'da ödemesini alacak. Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten üreticilerimiz, destek paralarını 6 Nisan 2018'de saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankalarından alabilir." ifadesini kullandı.

Destek bu yıl da devam edecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009 yılında ilk defa fındık üreticilerine ödenmeye başlanan desteğin, bu yıl da devam edeceğini anımsattı.

Üreticilere dekar başı 170 lira ödeme yapılacağını belirten Soydan, geçen yıllarda olduğu gibi paranın, üreticilerin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Soydan, Türkiye genelinde destek ödemesinden yaklaşık 400 bin üreticinin faydalanabileceğine dikkati çekerek, "1 milyon 652 bin dekar alanda üretim yapılan Ordu'da 119 bin 847 fındık üreticisine yaklaşık 281 milyon lira ödenecek. Ayrıca bölge illerimizden Giresunlu 75 bin üreticimize yaklaşık 160 milyon lira, 63 bin 500 üreticiye sahip Trabzon'a ise 93 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapılacak." diye konuştu.

Soydan, destek ödemesi noktasında üreticileri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümete üreticiler adına teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMetin GündoğduFındık üreticisi
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