Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki yüzde 23'lük artışı değerlendirerek, "Sezona hedef olarak 36 milyon turist ile başladık, 40 milyonu zorlayacağız gibi görünüyor." dedi.

TÜRSAB'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yılın 8 ayına ilişkin turizm verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 23 arttı. İlk 8 aylık dönemde Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 27 milyon 23 bin 134 kişiye ulaştı.

Bu veri, 2017 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 23 artış anlamına gelirken, turizmde rekor yıl olan yüzde 6'nın üzerine çıkıldı.

İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 27,5 artarak, 8,8 milyon seviyesine ulaştı.

Antalya'ya 8 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 29 artarak, 8,7 milyon seviyesini geçti.

OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 29 arttı

Türkiye'ye Avrupa OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 29 artış gösterdi.

Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'dan gelen ziyaretçi yüzde 19 artarak 2 milyon 976 bin 266, İngiltere'den gelen ziyaretçi yüzde 36 artarak 1 milyon 576 bin 339, Hollanda'dan gelen ziyaretçi yüzde 27 artarak 745 bin 960, Fransa'dan gelen ziyaretçi yüzde 25 artarak 537 bin 411'e ulaştı.

Rusya'dan 4 milyon 186 bin 512 turist Türkiye'ye geldi

Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısında yaşanan yüzde 25'lik artışla birlikte Rus turist sayısı 4 milyon 186 bin 512 oldu.

Kişi başı harcaması yüksek ülkelerden talepte önemli oranda artış yaşandı.

Uzakdoğu ve Latin Amerika gibi harcama potansiyeli yüksek pazarlardan gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüksek oranda artış kaydedildi.

Çin'den gelen turist sayısı yüzde 86 arttı. Yılın ilk 8 ayında 259 bin 462 Çinli turist Türkiye'ye geldi.

- Hindistanlı turist sayısında rekor artış

Hindistan'dan gelen turist sayısında yüzde 91 artış kaydedildi. Bu yıl Türkiye'yi Hindistan'tan 94 bin 917 kişi ziyaret etti.

Japonya pazarında yüzde 76 artış yaşanırken, bu ülkeden Türkiye'ye 50 bin 886 Japon turist geldi.

Güney Kore pazarında yaşanan yüzde 31'lik artışla Türkiye'ye gelen turist sayısı 102 bin 712'ye ulaştı.

Brezilya, Arjantin gibi harcama potansiyeli yüksek Güney Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 69,58 seviyesinde artış gösterdi. Güney Amerika ülkelerinden toplam 161 bin 699 turist Türkiye'yi ziyaret etti.

2 milyon 242 bin 530 Ortadoğulu turist Türkiye'yi tercih etti

Türkiye'ye Ortadoğu'dan gelen turistlerin sayısında da artış devam etti.

Katar'dan gelen turist sayısı yüzde 110,24 artarken, turist sayısı 71 bin 692'ye ulaştı. Suudi Arabistanlı turist sayısı yüzde 19,23 arttı. Bu ülkeden Türkiye'ye 585 bin 885 turist geldi. Lübnan pazarında yaşanan yüzde 40,47 artışla birlikte 219 bin 284 Lübnanlı turist Türkiye'ye geldi. Ürdün pazarında yüzde 50,68 artış yaşandı, 281 bin 331 bin Ürdünlü Türkiye'yi ziyaret etti. Kuveytli turist yasında yüzde 16,74 artış yaşanırken, bu ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısı 228 bin 926'ya ulaştı.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Kuveyt, Lübnan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen gibi Ortadoğu ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı toplamda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak, toplam 2 milyon 242 bin 530 kişi oldu.

Turizm geliri 2018'in ilk yarısında yüzde 30 artarak, 11,4 milyar dolara çıktı.

"Sevindirici bir süreç devam ediyor"

Yılın 8 aylık turizm verilerini değerlendiren Bağlıkaya, Türkiye gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23, 2015 rekor yılına göre de yüzde 6 artış yaşandığını ve 27 milyon 23 bin 134 turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Orta Avrupa pazarlarında yaraları sarmaya devam ettiklerini, gelir harcama düzeyleri yüksek pazarlarda ciddi artışların olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Uzakdoğu, Güney Kore pazarında ciddi bir artış var. Özlem duyduğumuz pazarlarda artışlar yüzde yüzlere yakın. Orta Avrupa pazarında da yüzde 25-30 bandında artış var. Tamamıyla bakıldığında sevindirici bir süreç devam ediyor. Sezona hedef olarak 36 milyon turist ile başladık, 40 milyonu zorlayacağız gibi görünüyor." diye konuştu.

"Hindistan pazarından 200 acenteyi ağırlayacağız"

Uzakdoğu pazarına yönelik fuar ve etkinliklerin sürdüğünü aktaran Bağlıkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekim ayının ilk haftasında Hindistan pazarından 200 acenteyi Türkiye'de ağırlayacağız. Yüksek harcama yapan düğün pazarına yönelik ciddi pazarlama faaliyetlerimiz var. Japonya'da geçen yıl Türkiye eki çıkardık. Karşılıklı ilişkide olduğumuz kurumlarla sürekli iletişim halinde Türkiye'yi gündemde tutuyoruz. Çünkü Çin'de bu yıl zaten Türkiye yılı. Oralarda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da çok ciddi etkinlikleri var."

Hindistanlıların düğün tercihi Türkiye

Hindistanlılar için Türkiye'nin otantik bir yer olduğunu, onlar için Türkiye'de düğün yapmanın moda haline geldiğini belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Yalnız Bodrum ve Antalya değil, İstanbul ve diğer şehirlerde de oradan gelen seyahat acentelerini gezdiriyoruz. Orada bir gelenek haline gelmiş. Zenginlerin düğün yaptığı yer Türkiye olarak geçiyor. Bizim için de son derece verimli geçiyor çünkü düğün grupları 350-400 kişiden başlayıp, bin 500-2 bin kişiye kadar çıkıyor. Ortalama harcamaları 2 bin dolardan, 7 bin dolara kadar çıkıyor. Dolayısıyla hem ciddi bir etkinlik oluyor hem de Türkiye'nin tanıtımına faydası oluyor. Bizim için de güzel bir pazarlama faaliyeti oluyor."

"Rusya pazarında yüzde 20-25 artış var"

Rusya pazarında da geçen yıla oranla ciddi bir artışın olduğunu anlatan Bağlıkaya, "Kapasite inanılmaz seviyelere ulaştı. Ukrayna pazarı da aynı şekilde. O pazarlarla sıkıntımız yok. Yüzde 20-25'lere varan ciddi bir kapasite artışı var. Onun dışında yüksek harcama kapasitesi olan pazarlardaki artışlarımız beklenmedik düzeyde yüksek. 80-90-100'lere varan artışlarımız var. Avrupa'da da 2015 ve 2017'ye nazaran artışlar var. Dolayısıyla her şey, sektör iyi gidiyor." diye konuştu.