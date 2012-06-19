40 bin öğretmen teklifi TBMM'de

TBMM

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Manisa Milletvekili Recai Berber, bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacıyla yasa teklif hazırladı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifle, seçim yasaklarını ihlal edenlere verilen hapis cezaları, adli para cezasına dönüştürülüyor.

YURT-KUR Yönetim Kuruluna, yurt ihtiyacını karşılamak üzere verilen 5 yıla kadar kiralama yapma yetkisi, 12 yıla çıkarılıyor.

Sürücü belgesi alacakların 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı, 18 Ağustos 1997 tarihinden önce ilkokulu bitirenlerde aranmayacak.

Fakir ve muhtaç durumdakiler, sosyal güvenliğe sahip olsalar dahi, hane içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma yardımı alabilecek. Afetten zarar görenler ile şehit ve gaziler kanun kapsamına dahil edilecek.

40 bin öğretmen atanacak



Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 40 bin öğretmen kadrosuna, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki sınırlamalara tabi olmadan 2012 yılı içinde atama yapılabilecek.

Teklifle, Milli Eğitim Bakanlığı'na 30 bin öğretmen, 950 Şube Müdürü kadrosu; ÖSYM Başkanlığı'na 5 Başkanlık Müşavirliği ve 2 adet Daire Başkanlığı; YURT-KUR Genel Müdürlüğü'ne 5 Genel Müdürlük Müşaviri kadrosu ekleniyor.

Adli sicil sorgulama

Kamu kurum ve kuruluşları, mevzuatın adli sicil ve arşiv kaydı alınmasını öngördüğü hallerde, kişilerle ilgili olarak adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabilecek.

Gerçek kişiler kendileriyle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarını sorgulayabilecek, sonucu fiziki veya elektronik ortamda ilgilisine verebilecek.

OSYM şirket kuracak

ÖSYM, sınav faaliyetleri yürütmek üzere şirket kurabilecek.

ÖSYM, soruların hazırlandığı, basıldığı, dağıtıldığı, muhafaza edildiği ve sınavların yapıldığı binalarda sinyal karıştırıcı ve benzeri diğer cihazlar kullanılarak güvenliği sağlanacak.

İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden yapılan vergi kesintileri için dava açılamayacak, açılmış davalar sonlandırılacak.