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"4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı" başlıyor

AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, "15 Temmuz" teması ve 19 ülkeden 300 yayınevinin katılımıyla CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleştirilecek.

"4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı" başlıyor

AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, "15 Temmuz" teması ve 19 ülkeden 300 yayınevinin katılımıyla CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleştirilecek.

22 Şubat 2017 Çarşamba 15:52
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"4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı" başlıyor

Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliğince bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası CNR Kitap Fuarı", 24 Şubat'ta kitapseverlerle buluşacak. 

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar, "15 Temmuz" teması ve 19 ülkeden 300 yayınevinin katılımıyla CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleştirilecek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen fuarda, konferans, kitap tanıtımı, imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve dinletilerle birlikte binin üzerinde kültür etkinliği düzenlenecek. 

Fuarın bu yılki onur konuğu karikatürist Hasan Aycın, söyleşi, sohbet ve imza günlerinde sevenleriyle bir araya gelecek, Aycın'ın kitapları ve çizimleri de fuarda sergilenecek. 

AA muhabirlerinin imzasını taşıyan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine direnişi anlatan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" de "4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı" ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak. 

Fuarda ayrıca, "Türkiye'nin En Uzun Gecesi 15 Temmuz" ve "15 Temmuz Ruhu Işığında Ayasofya" gibi fuar temasına uygun pek çok söyleşi ve panel düzenlenecek. 

Geçen yıl 383 bin 187 okur tarafından ziyaret edilen fuara, bu yıl 400 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Pozitif Fuarcılık Ve Basın Yayın BirliğiUluslararası CNR Kitap FuarıCNR Kitap Fuarı
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