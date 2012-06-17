4 önemli düzenleme TBMM gündeminde

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TBMM Genel Kurulu'nda, 19 Haziran Salı günü, geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'na devam edecek.

Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı, 20 Haziran Çarşamba günü Genel Kurul'da ele alınacak. Genel Kurul, 21 Haziran Perşembe günü Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı'nı görüşecek. Bu tasarının ardından Kolluk Gözetim Komisyonu kurulmasını içeren düzenlemenin de bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşecek.