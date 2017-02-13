4 ilde terör operasyonu: 132 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle merkez ilçeler ile Menemen, Menderes, Bayındır ve Urla ilçelerinde 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Belirlenen adreslerde özel hareket polisleri uzun namlulu silahlarla önlem alırken açılmayan kapılar da "koçbaşı" ile kırıldı.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 26 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik 30 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı adreslere polisler koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi. Operasyonda 26 zanlı, terör örgütünün üniversite yapılanması, kent, ilçe ve mahalle komisyonlarında faaliyet gösterdikleri, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Van'da 11 kişi gözaltına alındı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 60 kişi gözaltına alındı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütünün sözde kent ve mahalle komisyonlarında faaliyet göstermek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek iddialarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişi yakalandı.