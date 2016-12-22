MALATYA

Malatya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11'i rütbeli, 21 emniyet personeli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli İstanbul, Kayseri, Mersin'deki 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkisi üçüncü sınıf emniyet müdürü, 4'ü dördüncü sınıf emniyet müdürü, bir emniyet amiri, 4 komiser ve 10 polis memuru olmak üzere 21 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 4 şüphelinin ise adreslerinde bulunamadığı öğrenildi.

AA