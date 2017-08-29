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4 il için sağanak uyarısı

Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

4 il için sağanak uyarısı

Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

29 Ağustos 2017 Salı 10:54
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4 il için sağanak uyarısı

Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğleden sonra Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un güneş ilçelerinde sağanak görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetle esecek.

Denizde dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak.

AA

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