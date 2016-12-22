Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabah saatlerine kadar bölge genelinde aralıklı olarak devam eden yağışlar etkisini artıracak.
Adıyaman'da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar ile Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de ise yer yer yoğun kar olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının 5-7 derece arası düşmesi beklenen bölgede, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, kar yağışı ve tipi şeklindeki olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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