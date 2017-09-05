4 bin 900 öğretmenin özür grubu ataması yapıldı

ANKARA
Milli Eğitim Bakanlığı, özür grubundan iller arası ataması gerçekleşmeyen 4 bin 900 öğretmenin atamasını, eşlerinin bulunduğu illere yaptı.
AA
Milli Eğitim Bakanlığı, özür grubundan iller arası ataması gerçekleşmeyen 4 bin 900 öğretmenin atamasını, eşlerinin bulunduğu illere yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı, özür grubundan iller arası ataması gerçekleşmeyen 4 bin 900 öğretmenin atamasını, eşlerinin bulunduğu illere yaptı.
ANKARA
Milli Eğitim Bakanlığı, özür grubundan iller arası ataması gerçekleşmeyen 4 bin 900 öğretmenin atamasını, eşlerinin bulunduğu illere yaptı.
AA