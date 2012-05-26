4 BDP'li KCK'dan gözaltında

Kahramanmaraş'ta terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Malatya Özel Yetkili Başsavcıvekilliği'nce yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince BDP Kahramanmaraş İl Başkanı M.G, BDP Pazarcık İlçe Başkanı A.S, Elbistan İlçe Başkanı H.Y. ve BDP Üyesi M.A. gözaltına alındı.
Zanlıların, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Malatya'ya götürüleceği öğrenildi.
AA