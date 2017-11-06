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'39 bin 60 kez ByLock bağlantısı tespit edildi'

KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında gönderilen raporda 39 bin 60 kez ByLock bağlantısı tespit edilen tutuklu eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'39 bin 60 kez ByLock bağlantısı tespit edildi'

KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında gönderilen raporda 39 bin 60 kez ByLock bağlantısı tespit edilen tutuklu eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 13:23
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'39 bin 60 kez ByLock bağlantısı tespit edildi'

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmen Salim Küçükömeroğlu'na 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı suçlamasıyla tutuklu bulunan sanık Küçükömeroğlu ve avukatı Şeref Gönenli katıldı.

Duruşmada, sanıkla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden istenen ByLock raporunun gönderildiği görüldü.

Rapor içeriğinde sanık Küçükömeroğlu'nun 39 bin 60 kez ByLock bağlantısının tespit edildiği belirtildi.

Bunun üzerine söz verilen sanık Küçükömeroğlu, ByLock kullanmadığını savunarak, raporda gelen ve giden mail olarak bir şey bulunmadığını söyledi.

Rapor incelendiğinde ByLock tespiti öncesinde 120 görüşme bulunduğunun görüldüğünü ifade eden Küçükömeroğlu, "47'si de tespitten sonra olarak gösteriliyor. Rapor çelişkilidir. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Gönenli de ByLock raporunda IP çakışmasından kaynaklı bilgiler olabileceğini ileri sürerek, sanığın FETÖ'yle ilişkisi olduğuna dair başka belgeler olup olmadığının da araştırılması gerektiğini kaydetti.

Mesaj içeriğinin sıfır olmasının sanık lehine değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Gönenli, müvekkil sanığın örgüt üyesi olmadığını, dolayısıyla tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, KHK ile meslekten ihraç edilen sanık Küçükömeroğlu'nun "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliBylockFETÖ
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