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3,5 saatte Ankara-İzmir için ilk adım

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı için imzalar atıldı.

3,5 saatte Ankara-İzmir için ilk adım

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı için imzalar atıldı.

11 Haziran 2012 Pazartesi 13:34
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3,5 saatte Ankara-İzmir için ilk adım

ANKARA - Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı olan Ankara-Afyonkarahisar arasının altyapı yapım sözleşmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sigma-Burkay-Makimsan-YDA iş ortaklığı temsilcisi tarafından imzalandı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''1990'lı yıllarda işi gücü bıraktılar, iktidarı nasıl al aşağı ederiz diye bu işle uğraştılar. Onun için hizmetler kaldı, ne oldu olanlar oldu. Şimdi hesabını veriyorlar. Bu memlekette herkes yaptığı işin hesabını verecek. Türkiye'de sadece yol yapmıyoruz, demokrasi yollarını da açtık. Ülkenin gelişmesi için gereken adımları attık'' diye konuştu.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara ve Afyonkarahisar'ın, 287 kilometrelik hızlı tren hattı ile birleştirileceğini belirterek, ''Ankara kalesi ile Karahisar kalesini birleştireceğiz. Belki Karahisar türküsünün de herhalde sözleri de değişir diye aklıma geliyor. 'Karahisar kalesi yıkılır gelir' yerine 'Ankara'dan Karahisar kalesine hızlı tren gelir' diye belki sözleri de değiştirmek gereklidir diye düşünüyorum'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 07:09
Anahtar Kelimeler:
Ankara-İzmir
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