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30 ilde FETÖ soruşturması

Konya merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 35 kişi gözaltına alındı.

30 ilde FETÖ soruşturması

Konya merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 35 kişi gözaltına alındı.

07 Şubat 2017 Salı 10:56
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30 ilde FETÖ soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütte aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi.

Konya merkezli 30 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişiden 35'i yakalandı. Gözaltına alınması planlanan zanlılardan 7'sinin aynı suçtan cezaevinde bulundukları öğrenildi. Zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

Zanlılar arasında sözde, "il-ilçe imamı", "büyük-küçük bölge imamı", "ünite imamı", "bölge talebe mesulü", "şehir dışı talebe mesulü", "arama tarama mesulü", "bölge muhasebecisi", "eyalet mesulü", "eyalet muhacir mesulü", "mütevelli grubu sohbet hocası", "ser rehber" gibi pozisyonlarda görev alanlar bulunuyor. 

FETÖ yapılanması

Yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün yapılanması ortaya çıkarıldı. Devletin içine sızmak için oluşturulan birimlere ilişkin ayrıntılar tek tek tespit edildi. İl imamının örgütün kent bazındaki en üst yöneticisi olduğu, FETÖ elebaşı tarafından ulaştırılan tüm emir ve talimatları silsile yoluyla ildeki örgütün tabanına kadar ilettiği bildirildi. 

İl imamı tarafından seçilen ünite imamının hitap gücü yüksek, etkileme kabiliyeti olan kişilerden seçildiği öğrenildi.

Üst düzey konuma sahip il eğitim danışmanı ya da il talebe mesulünün, devlet içerisindeki paralel yapılanmada önemli bir misyon üstlenen rehberlik kısmının yöneticiliğini yaptıklarının anlaşıldığı ifade edildi.

İmamlık yapılanmasına göre daha gizli faaliyet yürüten rehberlik yapılanmasının içerisindeki "şehir dışı talebe" grubunun, örgütün en gizli faaliyet gösteren birimi olduğu belirtildi.

Devletin içindeki illegal faaliyetlerde kilit pozisyonda

Rehberlik birimine bağlı faaliyet yürüten talebe mesulünün, eleman temin etme ve devlet içerisinde paralel yapılanma şeklindeki illegal faaliyetlerde kilit pozisyonda olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Şehir dışı talebe mesullerinin, sorumlu oldukları asker ve polis öğrencilerini, hafta sonu ziyaret edip örgüt elebaşının vaaz ve CD'lerini izlettirerek kontrol altında tuttukları öğrenildi.

Bölge lise mesullerinin, özellikle devlet içerisindeki paralel yapılanmada illegal faaliyetlerin temel taşlarından biri olduğu, örgüt bünyesinde önemli görevlerinin bulunduğu bildirildi.

Bölge ortaokul mesulü tarafından birebir görüşülen öğrencilere, "Askeriyede vatanını, milletini, dinini seven insanların çok az olması sebebiyle senin gibi insanlara çok ihtiyaç var." gibi telkinlerle öğrencinin askeri okullara yönlendirilmesinin sağlandığı belirtildi. 

Bu öğrencilerin, askeri okul sınavlarına, örgüte ait öğrenci evlerinde hazırlandığı, mülakatlarda nasıl davranmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiğinin öğretildiği ifade edildi.

Ser rehberlerin ise dershanelerde rehber öğretmen görünümü altında, müdürlerden daha etkili kişiler olduğu, belletmenlerin yurtlarda kalan öğrencilerden dini konulara eğilimi olan ve yapıya itaat edebilecek durumdakilerin tespitini yaparak örgütün evlerine yönlendirdiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüKonyaFETÖGözaltı
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