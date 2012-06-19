30 bin yeni polis

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Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatına 3 bin, taşra teşkilatına da 27 bin polis memuru kadrosu ihdas ediliyor.

Tasarının gerekçesinde, devletin en temel görevinin vatandaşların korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içinde bir yaşam sürmesinin sağlanması olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

''Yeni kurulan birimlerde yeterli sayıda personel görevlendirmesi, ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürülen birimlerin takviye edilmesi gerekmektedir. Yapılan öğrenci alımlarına göre, emniyet teşkilatının personel kaynağını oluşturan 28 adet polis meslek yüksek okulundan ve 10 polis eğitim merkezinden, 2012 ve 2013 yıllarında, yaklaşık 30 bin polis memuru adayı mezun olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait polis memuru kadroları yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle merkez teşkilatına 3 bin, taşra teşkilatına da 27 bin polis memuru kadrosunun ihdas edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.''