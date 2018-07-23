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3 yaşındaki Evrim Baraj Gölü'nde arandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan küçük kızın bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında bölgedeki baraj gölünde dalgıç ekibince arama yapıldı.

3 yaşındaki Evrim Baraj Gölü'nde arandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan küçük kızın bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında bölgedeki baraj gölünde dalgıç ekibince arama yapıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:48
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3 yaşındaki Evrim Baraj Gölü'nde arandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında bölgedeki Yazıtepe Baraj Gölü'nde arama yapıldı.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Küçük kızın kaybolduğu bölgeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yazıtepe Baraj Gölü'nde dalgıç ekibi arama çalışması yaptı.

Çok sayıda ekip tarafından havadan ve karadan sürdürülen arama çalışmalarında bölge didik didik taranırken, kokuya duyarlı köpeklerin de kullanıldığı, kimi yerlerin iş makinesiyle kazıldığı çalışmalardan şu ana kadar sonuç elde edilemedi.

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın babası Burhan ile annesi Dilek Atış'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor. İlçe Cumhuriyet Başsavcısının bizzat yürüttüğü ve ifadeleri aldığı soruşturmada baba Burhan Atış'ın ifadelerinin çelişkili bulunduğu belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TokatBaraj GölüAfad
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