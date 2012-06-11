3 terörist öldürüldü

Bu kapsamda sürdürülen operasyonlarda, vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda Çukurca ilçesi kırsalında 10 Haziran 2012 günü bir grup terör örgütü mensubu ile temas sağlandığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
''Sağlanan temas neticesinde 2'si kadın 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerle birlikte silah, telsiz, mühimmat, dürbün ve çok miktarda örgütsel doküman ile bölge halkından gasp edilen bol miktarda yaşam malzemesi ve yiyecek ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli çalışmalar devam etmektedir.''
AA