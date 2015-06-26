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3. Özgürlük Filosu yola çıkmaya hazır

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı yarmak amacıyla organize edilen 3. Özgürlük Filosunun yola çıkmaya hazır olduğu bildirildi

3. Özgürlük Filosu yola çıkmaya hazır

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı yarmak amacıyla organize edilen 3. Özgürlük Filosunun yola çıkmaya hazır olduğu bildirildi

26 Haziran 2015 Cuma 07:26
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3. Özgürlük Filosu yola çıkmaya hazır

GİRİT - İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı yarmak amacıyla organize edilen 3. Özgürlük Filosu'nun yola çıkmaya hazır olduğu açıklandı.

Girişimi örgütleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun medya merkezinden yapılan açıklamaya göre, filoyu oluşturan tekneler 20 ülkeden aktivist, gazeteci ve siyasetçilerden oluşan yaklaşık 50 kişiyi Gazze’ye götürecek.

İsrail hükümetinin bu girişimi "İsrail karasularına izinsiz teknelerin yasa dışı girişi" olarak yorumladığına işaret edilen açıklamada, "İzinsiz tekne söz konusu değil, söz konusu olan gayriinsani ve gayrimeşru bir abluka" ifadesine yer verildi.

Gazze için "dünyanın en büyük açık hapishanesi" tanımı yapılan açıklamada, 3. Özgürlük Filosu’nun, "Gazze’de yaşayan 1,8 milyon insanın haklarına yapılan tecavüze dikkat çekmek" amacıyla oluşturulduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin de Gazze ablukasının sona erdirilmesi için çağrı yaptığı hatırlatılan açıklamada, “Özgürlük Filosu, seferiyle bu ablukaya meydan okuyor, yoksa İsrail’in karasularına girmeyi ne istiyor, ne de buna ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulunuldu.

3. Özgürlük Filosu’nun Gazze’de yakın geçmişteki İsrail saldırılarında ağır yaralanmış, evsiz ve işsiz insanlar için çalışan çeşitli örgütler aracılığıyla Filistinliler tarafından davet edildiği belirtilen açıklamada, filonun yolcuları arasında İsrail parlamentosu Knesset’in üyesi Dr. Basel Ghattas’ın da yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, Ghattas’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yazdığı açık mektupla filonun Gazze’ye ulaşmasına izin verilmesini istediği de hatırlatıldı.

Filonun İsrail’e değil, işgale karşı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya çapında hükümetler, Avrupa Birliği gibi yapılar ve Birleşmiş Milletler, İsrail hükümetinin işlediği savaş suçları ve Gazze Şeridi’ndeki 1,8 milyona uyguladığı toplu cezalandırma konusunda hesap vermesini temin etseydi, bizim eylemlerimize gerek olmayacaktı."

Açıklamada, uluslararası toplumun Gazze’ye uygulanan ablukayı görmezden gelmeyi bırakması gerektiği vurgulanarak, "Filistin’i dünyanın geri kalanına bağlayan tek liman olan Gazze limanının açılmasını temin edecek adımlar acilen atılmalı" görüşüne yer verildi.

Bu arada, filonun hangi limandan, ne zaman hareket edeceği konularında bilgi verilmedi. Filoda, Tunus'un eski cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Marzuki'nin de yer alması bekleniyor.

Gazze ablukasını kırmak için 2009 yılı içinde 3 ayrı konvoy karadan Gazze'ye ulaşmış, 2010'da ise "Viva Palestina" yardım organizasyonu bölgeye girmişti.  Yine 2010 yılında Free Gaza Movement (Özgür Gazze Hareketi) adlı sivil toplum kuruluşu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri  (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği "Gazze'ye Özgürlük Filosu" İsrail'in askeri saldırısına uğramıştı.

İsrail ordusunun, filodaki 500'den fazla kişiyi taşıyan Mavi Marmara gemisine, uluslararası karasularda 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmiş, 56 kişi yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Süleyman Uğur Söylemez ise Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 09:42
Anahtar Kelimeler:
önce Vatan3. Özgürlük Filosu
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