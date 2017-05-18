Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94392
ALTIN
146.868
DOLAR
3.6272
STERLIN
4.7099
EURO
4.0289
Twitter'da lider GS
Twitter'da lider GS
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı geçti
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı...
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
SON DAKİKA
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
Flaş Haber
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
Kapat

3 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanında Mısır'dan gelen 5 konteyner içerisinde yaklaşık 3 milyon paket kaçak sigara yakalandığını belirtti.

3 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanında Mısır'dan gelen 5 konteyner içerisinde yaklaşık 3 milyon paket kaçak sigara yakalandığını belirtti.

18 Mayıs 2017 Perşembe 12:05
33 Okunma
3 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüfenkci, Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 milyon paket kaçak sigaranın ele geçirilmesinde emeği geçen ekipleri kutladı. Konteyner ve Liman Takip Sistemi'nin meyvesinin ilk aydan alındığına işaret eden Tüfenkci, 2017 yılı sonunda söz konusu sistemi tüm limanlarda kullanmayı amaçladıklarını kaydetti.

Tüfenkci, sistemle Türkiye'ye giriş yapan eşyanın limana gelişinden ayrılışına kadar gerçekleştirilen tüm işlemlerin gümrük idaresince elektronik ortamda takibinin amaçlandığını belirtti.

Söz konusu sistem sayesinde gümrük denetimlerinin etkinliğinin artırıldığına dikkati çeken Tüfenkci, limanda işlemlerin hız kazanmasıyla firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlandığını vurguladı. Tüfenkci, "Konteyner ve Liman Takip Sistemi konteyner trafiğinin yaklaşık yüzde 60'nı oluşturan Mersin Limanı, Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bağlı limanlar ve Gemlik Gümrük Müdürlüğüne bağlı limanlarda uygulanıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı limanlarda bir ay önce uygulanmaya başlandı. Mısır'dan gelen 5 adet konteynerin liman kapısı çıkış fişlerinin sahte olabileceğinden şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, konteynerleri X-Ray taramasına yönlendirdi. Konteynerlerin oto yedek parçası taşıdığı beyan edilmişti ancak yapılan aramalarda kaçak sigarayla dolu olduğu görüldü. Böylece sistem sayesinde 5 konteyner dolusu yaklaşık 3 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanlığıKaçak Sigara3 Milyon Paket Kaçak SigaraKaçak Sigara Ele Geçirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 20 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 20 gözaltı
Başkentin ortasında çiftlik kuruldu
Başkentin ortasında çiftlik kuruldu
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe
Diyarbakırlı çocuklar lunaparkta eğlendi
Diyarbakırlı çocuklar lunaparkta eğlendi
FETÖ'nün eğitim derneği yöneticilerine tutuklama
FETÖ'nün eğitim derneği yöneticilerine tutuklama
'Sağlık Bakanlığı sosyal medya ile haftada 4 milyon kişiye ulaşıyor'
'Sağlık Bakanlığı sosyal medya ile haftada 4 milyon kişiye ulaşıyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ