3 maddede uzlaşma sağlandı

Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu'nun bugünkü toplantısının başkanlığını yapan MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, Kişi Hak ve Hürriyetleri konusundaki 3 maddede uzlaşma sağlandığını açıkladı.

Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal başkanlığında, AK Parti'den Mustafa Şentop, CHP'den Rıza Türmen, BDP'den Altan Tan'la toplandı.

Bal, toplantının ardından Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ''hayat hakkı, insanın maddi ve manevi varlığı, bütünlüğü ve korunması ile işkence ve kötü muamele yasağı'' başlıklı maddeleri müzakere ettiklerini ve taslak madde metinleri üzerinde mutabakatın sağlandığını belirtti.

Bal, Yazım Komisyonu olarak mutabakata vardıkları taslak madde metinlerini yarın Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunacaklarını söyledi.

