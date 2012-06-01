Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

3 maddede uzlaşma sağlandı

Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu, 3 maddede mutabakata vardı.

3 maddede uzlaşma sağlandı

Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu, 3 maddede mutabakata vardı.

01 Haziran 2012 Cuma 09:34
412 Okunma
3 maddede uzlaşma sağlandı

     Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu'nun bugünkü toplantısının başkanlığını yapan MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, Kişi Hak ve Hürriyetleri konusundaki 3 maddede uzlaşma sağlandığını açıkladı. 
     Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal başkanlığında, AK Parti'den Mustafa Şentop, CHP'den Rıza Türmen, BDP'den Altan Tan'la toplandı.
     Bal, toplantının ardından Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ''hayat hakkı, insanın maddi ve manevi varlığı, bütünlüğü ve korunması ile işkence ve kötü muamele yasağı'' başlıklı maddeleri müzakere ettiklerini ve taslak madde metinleri üzerinde mutabakatın sağlandığını belirtti. 
     Bal, Yazım Komisyonu olarak mutabakata vardıkları taslak madde metinlerini yarın Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunacaklarını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 01:35
Anahtar Kelimeler:
3 Madde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ