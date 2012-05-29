3. Köprüde teklifler açılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde saat 13.00'te ihalede yarışan Salini-Gülermak Ortak Girişimi, İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu ile Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-Limak İnşaat-Makyol İnşaat-Kalyon İnşaat Ortak Girişim Grubunun teklifleri açılacak. Teklifler yapım ve işletme süresi olarak sunulacak.

''Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin (3. Boğaz Köprüsü Dahil)Odayeri-Paşaköy Kesimi''nin ihalesi, 20 Nisan'da yapılmış ve ihalede Salini-Gülermak Ortak Girişimi, İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu, MAPA İnşaat ve Ticaret AŞ ile Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-Limak İnşaat-Makyol İnşaat-Kalyon İnşaat olmak üzere 4 teklif değerlendirmeye alınmıştı.

Salini-Gülermak Ortak Girişimi, İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu ile Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-Limak İnşaat-Makyol İnşaat-Kalyon İnşaat Ortak Girişim Grubu teknik yeterlilik için gerekli olan 70 puanı geçerken, MAPA İnşaat ve Ticaret AŞ, yeterli puanı alamamış ve ihale dışı kalmıştı.