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3. köprü için 3 firma yarışacak

İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. Köprü ihalesinde yarışan firma sayısı 3'e düştü

3. köprü için 3 firma yarışacak

İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. Köprü ihalesinde yarışan firma sayısı 3'e düştü

04 Mayıs 2012 Cuma 17:00
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3. köprü için 3 firma yarışacak

İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün yapımını da içeren ''Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Odayeri-Paşaköy Kesimi'' ihalesinde yarışan firma sayısı 3'e düştü.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilerinden edindiği bilgiye göre, ihale şartnamesi gereği, Karayolları Genel Müdürü Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı İhsan Akbıyık ile 3. Köprü ihalesine teklif veren firmaların yetkililerinin katıldığı toplantıda teklif zarfları açılarak firmaların teknik yeterliliği 100 puan üzerinden değerlendirildi.
Salini-Gülermak Ortak Girişimi, İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu ile Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-Limak İnşaat-Makyol İnşaat-Kalyon İnşaat Ortak Girişim Grubu teknik yeterlilik için gerekli olan 70 puanı geçerken, MAPA İnşaat ve Ticaret AŞ, yeterli puanı alamadı ve ihale dışı kaldı.
Yeterli puanı alan 3 firma önümüzdeki günlerde ihale komisyonunca davet edilerek teklif zarfları açılacak.

4 teklif değerlendirmeye alınmıştı

İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün yapımını da içeren ''Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi''nin ihalesi 20 Nisan'da yapılmış ve ihaleye Salini-Gülermak Ortak Girişimi, İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu, MAPA İnşaat ve Ticaret AŞ ile Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-Limak İnşaat-Makyol İnşaat-Kalyon İnşaat olmak üzere 4 teklif değerlendirmeye alınmıştı.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 09:01
Anahtar Kelimeler:
Köprü3FirmaYarışSayfa
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