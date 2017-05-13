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3. Havalimanının yarısından fazlası tamamlandı

İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Akçayoğlu, yapımı devam eden 3. Havalimanının yüzde 52'sinin tamamlandığını belirtti.

3. Havalimanının yarısından fazlası tamamlandı

İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Akçayoğlu, yapımı devam eden 3. Havalimanının yüzde 52'sinin tamamlandığını belirtti.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:56
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3. Havalimanının yarısından fazlası tamamlandı

İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu3. Havalimanı'nda düzenlenen, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında "İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon İmza Töreni"deki konuşmasında, 3. havalimanının, Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi olma niteliğini taşıdığını söyledi. 

Çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Akçayoğlu, "Projemizin yüzde 52’sini tamamladığımız bugünlerde, 2 bin 800 beyaz, 23 bin 200’ü mavi yaka olmak üzere toplam 26 bin kişi canla başla havalimanımızı Türkiye ile buluşturmak için çalışıyor." diye konuştu.

İnşaat sektörünün en büyük sorunlarından birinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarının doğru şekilde uygulanmaması olduğunu dile getiren Akçayoğlu, şöyle devam etti:

"İş sağlığı ve güvenliğini işimizin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Önceliğimiz güvenlik bilinci ile sıfır kazadır. Bu noktada işçi arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi, kazaların minimuma indirilmesi için ulusal ve uluslararası benimsenmiş pek çok metoda başvuruyoruz. Mevzuat gereği projede toplam 96 uzman olması gerekiyorken bu rakam bizde yaklaşık 5 katı daha fazla. Tüm bu çalışmaları 442 kişilik iş sağlığı ve güvenliği ekibimizle gerçekleştiriyoruz. İstanbul yeni havalimanı projesi kapsamında, İGA ve alt yükleniciler dahil bu aya kadar 81 bin 069 kişiye işe giriş eğitimi verildi. Güvenli sürüşten iskele kurulumuna, yüksekte çalışma ve kurtarma, ilk yardım ve yaşam hattı kurulumu gibi 19 farklı alanda eğitimler veriyoruz."

Akçayoğlu, çalışanların huzur ve mutluluğu için iş dışındaki yaşamlarını düşünerek, yerleşkelerini ona göre dizayn ettiklerini anlattı.

Önümüzdeki yaz aylarında çalışan sayısının 30 bine çıkacağı bilgisini veren Akçayoğlu, "Havalimanımız tamamlandığında yan sektörlerle birlikte 225 bin kişiye istihdam yaratmış olacak. Bu kadar yüklü bir çalışan sayısına ve istihdam potansiyeline sahip başka bir proje şu an ülkemizde mevcut değil. Bu özelliği ile de İstanbul yeni havalimanı, istihdamın lokomotifi olacak." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İGA Havalimanları3. HavalimanıYusuf AkçayoğluIş Sağlığı Ve Güvenliği
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