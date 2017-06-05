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3. Havalimanı hizmete girdiğinde 350 noktaya uçulacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, İstanbul 3. Havalimanının hizmete girmesiyle destinasyon sayısının 350'ye yükseltilmesinin planlandığını söyledi.

3. Havalimanı hizmete girdiğinde 350 noktaya uçulacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, İstanbul 3. Havalimanının hizmete girmesiyle destinasyon sayısının 350'ye yükseltilmesinin planlandığını söyledi.

05 Haziran 2017 Pazartesi 13:28
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3. Havalimanı hizmete girdiğinde 350 noktaya uçulacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'a yapılan yeni havalimanının temel atma töreninin üçüncü yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de havacılık sektörünün serbestleşmesinin ardından çok ciddi mesafeler katettiğini dile getiren Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye'de "uçmayan kimse kalmasın, havayolu halkın yolu olsun" talimatları çerçevesinde önemli aşama kaydedildiğini söyledi.

Arslan, son 10 yılda aktif havalimanı sayısını 25'ten 55'e çıkarıldığını, Türkiye'nin her yerine uçakla gidilebilir hale geldiğini anlatarak, yılda 35 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının ise 180 milyona ulaştığını vurguladı.

"Türkiye, dünya havacılığında da söz sahibi olacak"

Arslan, Türkiye'nin havacılıkta dünyada da söz sahibi olacağına dikkati çekerek, bu kapsamda bütün dünyaya hizmet edecek havalimanı yapma kararı alındığını ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın temelinin 7 Haziran 2014'te atıldığını aktardı.

Kömür ocaklarının olduğu bir yerde bataklıkları kurutup yeni bir alan kazandırdıklarının altını çizen Arslan, söz konusu alanda 10 milyar avroluk yatırımı, kamu-özel iş birliği şeklinde yaptıklarını ve 25 yıl boyunca yapılacak işletmeden de 22 milyar avro gelir elde edileceğini kaydetti.

"Dünya gıptayla izliyor"

Söz konusu havalimanının önemine değinen Arslan, "İstanbul'a yapılan 3. Havalimanını hem biz hem de dünya önemsiyor, bazen gıptayla bazen kıskançlıkla izliyorlar. Yılda 200 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanının hizmete girmesiyle dünya çapında şu anda 282 olan destinasyon sayımızı, 350'ye yükseltmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Arslan, mayıs ayı sonu itibarıyla yüzde 52,5 ilerleme sağlanan 3. Havalimanının "aktarma havalimanı" konumunda olacağını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaDenizcilik Ve Haberleşme BakanıAhmet ArslanYeni Havalimanı3. Havaliman
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