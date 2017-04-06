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"3 evladımızı şehit eden 8 teröristi şimdi etkisiz hale getirdik"

İçişleri Bakanı Soylu "Önceki gün 20 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Dün Hakkari Çukurca'da 8 teröristi etkisiz hale getirdik akşam üstü. Geçen gün bizim 3 evladımızı şehit eden 8 teröristi şimdi etkisiz hale getirdik." dedi.

"3 evladımızı şehit eden 8 teröristi şimdi etkisiz hale getirdik"

İçişleri Bakanı Soylu "Önceki gün 20 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Dün Hakkari Çukurca'da 8 teröristi etkisiz hale getirdik akşam üstü. Geçen gün bizim 3 evladımızı şehit eden 8 teröristi şimdi etkisiz hale getirdik." dedi.

06 Nisan 2017 Perşembe 13:03
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"3 evladımızı şehit eden 8 teröristi şimdi etkisiz hale getirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önceki gün 20 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Dün Hakkari Çukurca'da 8 teröristi etkisiz hale getirdik akşam üstü. Geçen gün bizim 3 evladımızı şehit eden 8 teröristi şimdi etkisiz hale getirdik." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluSüleyman SoyluHakkari çukurca
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