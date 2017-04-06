İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önceki gün 20 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Dün Hakkari Çukurca'da 8 teröristi etkisiz hale getirdik akşam üstü. Geçen gün bizim 3 evladımızı şehit eden 8 teröristi şimdi etkisiz hale getirdik." dedi.
AA
İçişleri Bakanı Soylu "Önceki gün 20 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Dün Hakkari Çukurca'da 8 teröristi etkisiz hale getirdik akşam üstü. Geçen gün bizim 3 evladımızı şehit eden 8 teröristi şimdi etkisiz hale getirdik." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önceki gün 20 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Dün Hakkari Çukurca'da 8 teröristi etkisiz hale getirdik akşam üstü. Geçen gün bizim 3 evladımızı şehit eden 8 teröristi şimdi etkisiz hale getirdik." dedi.
AA