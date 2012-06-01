3 emekli general hakkında yakalama kararı

01 Haziran 2012 Cuma 18:43
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ANKARA - Özel yetkili Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat soruşturmasını yürüten savcıların itirazı üzerine, nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan emekli Orgeneral Teoman Koman ile emekli Korgeneraller Engin Alan ve Kamuran Orhon hakkında ''yakalama kararı'' çıkarttı.
28 Şubat soruşturmasını yürüten savcılar, soruşturma kapsamında ifadesini aldıktan sonra tutuklamaya sevk ettikleri emekli Orgeneral Koman ile emekli korgeneraller Alan ve Orhon'un nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakılmasına itirazda bulunmuştu.
AA
Son Güncelleme: 01.06.2012 10:44