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3 binden fazla Afgan ülkesine döndü

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Ayaz, "Bugüne kadar 3 binden fazla Afganistanlının ülkelerine dönüşünü gerçekleştirdik" dedi.

3 binden fazla Afgan ülkesine döndü

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Ayaz, "Bugüne kadar 3 binden fazla Afganistanlının ülkelerine dönüşünü gerçekleştirdik" dedi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:02
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3 binden fazla Afgan ülkesine döndü

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, "Sınır dışı sürecinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ulusal ve uluslararası hukuk ile yükümlülüklere uygun hareket ediyor. Bugüne kadar 3 binden fazla Afganistanlının ülkelerine dönüşünü gerçekleştirdik." dedi.

Ayaz, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerle ilgili sorunun yıllardır yaşandığını söyledi.

Afganistanlıların Türkiye'ye gelmesinde ülkelerindeki güvenlik ve ekonomik gelişmelerin etkisi olduğunu ifade eden Ayaz, bölgedeki en güvenli ve istikrarlı ülkenin Türkiye olduğunu, 2000'den sonra yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarın Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirdiğini dile getirdi.

Son 15-20 gün içerisinde Afganistan'dan gelen düzensiz göçmen sayısında artış göründüğüne dikkati çeken Ayaz, "Afganistanlıların ilgili sınır dışı süreci işletiliyor. Sınır dışı sürecinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ulusal ve uluslararası hukuk ile yükümlülüklere uygun hareket ediyor. Bugüne kadar 3 binden fazla Afganistanlının ülkelerine dönüşünü gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Hızlı bir şekilde düzensiz göçmenlerin geri dönüşünü sağlayacağız"

Abdullah Ayaz, sınır dışı işlemlerinin hız kesmeden devam ettiğini, bu akşam sınır dışı işlemi için Erzurum'dan bir uçağın kalkacağını belirtti.

Pazar günü de Afganistan'ın başkenti Kabil'e iki charter seferi olduğunu bildiren Ayaz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde de bu seferleri artırarak devam ettireceğiz ve sınır dışı işlemleri gerçekleştireceğiz. Afganistanlıların dönüşlerinin sağlanmasıyla ilgili başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere çok yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bakanımız da Afganistan'daki muhataplarıyla gerekli görüşmeleri sağladılar. Biz de buradaki büyükelçilik yetkilileriyle gerekli koordinasyonu sağlamaktayız. İnşallah hızlı bir şekilde gelen düzensiz göçmenlerin dönüşünü sağlayacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Abdullah AyazAfganİçişleri Bakanlığı Göç İdaresi
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