ANTALYA

Antalya'da taksici ve servisçiler terör olaylarına tepki için yaklaşık 3 bin araçla konvoy yaptı.

Kepez ilçesindeki Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde toplanan taksici ve servisçiler araçlarını bayraklarla donattı. Daha sonra yola çıkan sürücüler korna çalarak Konyaaltı Sahil Yolu'ndan ilerleyerek terör protestosunu başlangıç noktasında tamamladı.

Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinde terör oyunları oynandığını belirterek, "Bizim başka ülkemiz yok sadece Türkiye'miz var. Vatan için ölürüz, vatan için buradayız." dedi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise her zaman devletin, milletin ve ay-yıldızlı bayrağın yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'de son dönemde artan terör olaylarını kınama adına konvoy düzenlediklerini ifade eden Alkan, şunları kaydetti:

"Antalya'daki 3 bin 750 taksicimiz, bin 600'e yakın servisçimiz terörü lanetliyor. Yaklaşık 3 bin araçla terörü kınama konvoyu yapıyoruz. İnşallah bundan sonra şehitler olmaz, analar ağlamaz. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez. Gidebilecek ikinci bir vatanımız yok. Türkiye'den başka hiç bir yerde yapamayız. Onun için bu ülke bizimse hepimize sorumluluk düştüğü inancındayız. Bu inanç, bilinç ve düşünceyle bu konvoyu düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra şehit haberi duymayız."

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de ülkede son günlerde yaşanan terör olaylarını lanetlemek için konvoy düzenlediklerini esnaf ve sanatkarların her zaman devletin yanında olduğunu söyledi.

AA