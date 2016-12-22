HAKKARİ

Çukurca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı terör operasyonu düzenlendi.

Operasyonda DBP'li Belediye Başkanı Servet Tunç, Başkan Yardımcısı Hilal Duman, Hıdır D, Mehmet K, Cumhur E, Ferhem A, Osman K, Kazım T. ve Remzi K. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Belediye binasında arama yapılıyor.

Yüksekova Belediye Başkanı Kozay gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde DBP’li Belediye Başkanı Adile Kozay, gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturma kapsamında polis ekipleri, Belediye Başkanı Kozay'ı gözaltına aldı.

Kozay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor.

Şemdinli Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde DBP'li Belediye Başkanı Seferi Yılmaz, gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekipleri, Belediye Başkanı Yılmaz'ı gözaltına aldı.

Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor.

AA