29 yaralının tedavisi sürüyor

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün 32 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrasında hastanelerde tedavi gören yaralı sayısının şu an itibariyle 29 olduğunu ve bunlardan 20'sinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 29 yaralıdan 25'inin Şanlıurfa merkezdeki hastanelerde tedavi edildiği, bunlardan 5'inin serviste, 20'sinin yoğun bakım ünitesinde takip edildiği, diğer 4 yaralının ise Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve İstanbul'daki hastanelere sevk edildiği belirtildi.



Genel Cerrahi, Kalp Damar Cerrahisi, Ortopedi ve Anestezi olmak üzere toplam 4 uzman hekimin de Suruç Devlet Hastanesinde görevlendirildiği bildirilen açıklamada, 99'u 112 ve 20'si UMKE personeli olmak üzere toplam 119 kişinin bölgede görevlendirildiği aktarıldı.



Açıklamada, çevre illerde alınan önlemlere ilişkin de Adıyaman'da 5 yoğun bakım, 5 yanık, 5 cerrahi servis yatağı, Malatya'da 4 yoğun bakım, 4 ortopedi, 5 genel cerrahi yatağı, Diyarbakır'da 16 yoğun bakım ve ihtiyaç duyulduğu kadar servis yatağının da yaralılar için ayrıldığı bildirildi.



Ayrıca, bölgede 29 kara ambulansı, 4 UMKE aracı, 4 sedyeli ambulans, 3 helikopter ambulans, 1 ambulans uçak olmak üzere de 41 aracın görevlendirildiği ifade edildi.



Suruç ilçesi Amara Kültür Merkezi önünde 4, İlçe Kaymakamlığı önünde 2 ambulansın bekletildiği kaydedildiği açıklamada, 4 ambulansın da ilçe merkezinde ring yaptığı ifade edildi.

