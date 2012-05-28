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28 Şubat'ta yeni gözaltılar

28 Şubat soruşturmasında İzmir ve Muğla'da 2 emekli korgeneral gözaltına alındı, "Balyoz" tutuklusu Çetin Doğan ve Engin Alan adliyeye getirildi.

28 Şubat'ta yeni gözaltılar

28 Şubat soruşturmasında İzmir ve Muğla'da 2 emekli korgeneral gözaltına alındı, "Balyoz" tutuklusu Çetin Doğan ve Engin Alan adliyeye getirildi.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 13:05
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28 Şubat'ta yeni gözaltılar

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu illerde bazı kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balyoz davası tutuklusu emekli orgeneral Çetin Doğan ve MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan, ifadeleri alınmak üzere Ankara Adliyesi'ne getirildi. ''Balyoz'' tutuklusu emekli korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın da ifadesi alınacak.
Soruşturma kapsamında eski MGK Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç'ın da ifadesi alınacak.

İzmir ve Muğla 
Soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltına alınan emekli Korgeneral Kamuran Orhon da Ankara'ya gönderildi.
Muğla'nın Datça ilçesindeki bir tatil sitesinde yaşayan Emekli Korgeneral Vural Avar da ''ifadesine başvurulmak üzere'' evinden alınarak, uçakla Ankara'ya götürüldü.

İstanbul
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatıyla emekli orgeneraller Teoman Koman, İlhan Kılıç, Hikmet Köksal ve Ahmet Çörekçi hakkında gözaltı işlemi uyguladı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen emekli orgeneraller Teoman Koman, İlhan Kılıç, Hikmet Köksal ve Ahmet Çörekçi'nin adli tabiplikteki sağlık kontrolü işlemleri tamamlandı.
Koman, Kılıç, Köksal ve Çörekçi'nin Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. 


AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 05:05
Anahtar Kelimeler:
28 Şubatta Yeni Gözaltılar
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