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28 Şubat'ta yeni dalga

28 Şubat Soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 18 kişinin gözaltına alınması için karar çıkartıldı.

28 Şubat'ta yeni dalga

28 Şubat Soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 18 kişinin gözaltına alınması için karar çıkartıldı.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 09:15
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28 Şubat'ta yeni dalga

     Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, ''CMK 250. madde ile yetkili ve görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin 2011/206 soruşturma sayılı dosyası kapsamında'' kamuoyunda ''28 Şubat süreci'' olarak bilinen ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçlamasıyla, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı doğrultusunda, saat 08.30 itibarıyla Ankara'da 4, İstanbul'da 3, İzmir'de 2, Kars'ta 1, Erzincan'da 1, Denizli'de 1, Kocaeli'de 1, Balıkesir'de 1, Uşak'ta 1 olmak üzere toplam 15 ayrı adreste arama yapılırken, 6'sı muvazzaf, 11'i emekli 17 şüpheli hakkında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltı kararı verildi.
     Askeri mahallerdeki aramalar, Cumhuriyet savcısı denetiminde Merkez Komutanlığı görevlileri tarafından gerçekleştirildi.

Adreslerinde arama yapılan kişiler
     28 Şubat Soruşturması kapsamında, adreslerinde arama yapılanlar şöyle:
     ''Tümgeneral Berkay Turgut, Tümgeneral Mehmet Faruk Alpaydın, Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Tuğgeneral Mehmet Ali Yıldırım, Tuğgeneral Metin Keşap, emekli Korgeneral Mustafa Bıyık, emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak, emekli Kurmay Albay Erkan Yaykır, emekli Tümgeneral Çetin Dizdar, emekli Albay Ardan Kıratlı, emekli Albay Mehmet Mithat Kiziroğlu, emekli Tümgeneral Çetin Saner, emekli Astsubay Asım Atak, emekli Astsubay Abdullah Hoşgür, emekli sivil memur Tanju Veli Aydın.''
     Bu arada, Korgeneral Tevfik Özkılıç'ın Balyoz soruşturması, emekli Tümgeneral Erdal Şenel'in de Ergenekon soruşturması kapsamında daha önce adreslerinde arama yapıldığı için bu kişilerin adreslerinde yeniden arama yapılmadı.
     Adresinde arama kararı çıkartılan emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak'ın da yurt dışında olması nedeniyle kendisine henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar
     28 Şubat Soruşturması kapsamında Erzincan'da gözaltına alınan 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Berkay Turgut, Ankara'ya getirildi.
     Operasyon kapsamında, emekli Korgeneral Çetin Saner İzmir'de, emekli Korgeneral Hakkı Kılınç Ankara'da, bir dönem Gölcük Donanma Komutanlığı'nda sivil personel olarak görev yapan Tanju Veli Aydın Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde, emekli Astsubay Asım Atak da Uşak'ta gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 9 ilde sabah saatlerinde başlatılan aramaların ardından gözaltına alınan kişilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk işlemleri devam ediyor.
    Bu çerçevede Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilenlerin sayısı 10'a yükseldi.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 01:16
Anahtar Kelimeler:
28 şubat
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