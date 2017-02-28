'28 Şubatlar yaşamamak için 'evet' diyeceğiz'

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Şubat'ın 20'nci yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, darbeleri, muhtıraları, operasyonları, bütün antidemokratik oluşumları ve bu tür yollara tevessül edenleri kınadıklarını belirtti.

Hak-İş'in öteden beri darbelere ve siyasi parti kapatmalarına karşı çıktığını ve her koşulda demokrasiden yana taraf olduğunu ifade eden Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Hak-İş, bütün teşkilatı ile birlikte olayın anlaşıldığı ilk andan itibaren sokaklara çıkmış, tanklara, silahlara karşı göğsünü siper etmiş, bu uğurda şehit ve gaziler vermiştir. Türkiye'nin demokratikleşme yolunda attığı adımları ve yeni anayasa çalışmalarını destekleyen Hak-İş, her zaman ve her platformda yeni, demokratik ve sivil bir anayasa talebini dile getirmiştir. Bugün de gündemimizde bulunan anayasa değişiklik paketini ve referandumu yeni Türkiye için önemli bir dönemeç olarak değerlendiriyoruz. Hak-İş olarak, bir daha 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar yaşamamak için, hesap verebilen bir cumhurbaşkanlığı için, siyasi istikrar için referandumda 'evet' diyeceğiz."

Arslan, yönetim krizlerinin olmadığı, kaynakların israf edilmediği, siyasi istikrarın egemen olduğu bir yönetim sisteminden yana olduklarını kaydederek, "Hak-İş olarak, ülkemize, halkımıza, ülkemizin potansiyeline ve aziz milletimizin sağduyusuna güveniyor ve ülkemizin aydınlık geleceğine inanıyoruz. 16 Nisan'da halkımızı ve tüm teşkilatımızı geleceği için sandığa gitmeye ve oyunu kullanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.