28 Şubat Soruşturmasında 6 tutuklama

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifadeleri alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Savcılık sorgusu tamamlanan 10 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüphelilerin mahkeme sorgusu sabaha karşı tamamlandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'nce sorgulanan zanlılardan 6'sı tutuklanırken 4'ü serbest bırakıldı.

Tutuklanmasına karar verilen isimler şöyle:

Emekli orgeneraller İlhan Kılıç, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, Çetin Doğan ve emekli korgeneraller Vural Avar, Metin Yavuz Yalçın.

Mahkeme, emekli korgeneraller Engin Alan ve Kamuran Orhon ile emekli Albay Hakan Cemal Pelit'in serbest bırakılmasına karar verdi.

Emekli Orgeneral Teoman Koman ise ağır rahatsızlığından dolayı serbest bırakıldı.

MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, ''Balyoz Planı'' davasından tutuklu bulunuyordu.

Tutuklananlar, müzekkerelerinin yazılmasının ardından Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait minibüsle Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

Ağır rahatsızlığından dolayı serbest bırakılan emekli Orgeneral Teoman Koman da Merkez Komutanlığı'na ait otomobille adliyeden ayrıldı. Koman, gazetecilerin ''Bir şey söyleyecek misiniz?'' sorusuna ''Hayır ne söyleyeyim'' şeklinde cevap verdi.





