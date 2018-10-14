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'28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

Diyarbakır'da "28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi"nce 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi ve FETÖ mağduru mahkumların salıverilmesi talebinde bulunuldu.

'28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

Diyarbakır'da "28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi"nce 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi ve FETÖ mağduru mahkumların salıverilmesi talebinde bulunuldu.

14 Ekim 2018 Pazar 19:05
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'28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

Koşuyolu Parkı İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan aileler adına açıklama yapan Mirhan Özbekli, hak talebinde bulunmak için bugün yine meydanlarda olduklarını söyledi.

Özbekli, "Sesimiz duyulana, çığlığımız uyandırana kadar adalet diyeceğiz. Adalet için meydanlarda olacak, hak olanı talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hür Dava Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Şeyhmus Tanrıkulu da 28 Şubat postmodern askeri darbesinde Türkiye'de yüz binlerce insanın mağdur olduğunu belirtti.

FETÖ ve yargısının yaklaşık 30 yıl boyunca kendisine muhalif gördüğü kesimleri ortadan kaldırmak için çeşitli şantajlar ve komplolar kurduğunu ve bu mağduriyetlere neden olduklarını ifade eden Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Mağdur ailelerimiz 25 yıla aşkın bir süredir haksız bir şekilde cezaevlerinde çürümeye bırakılmışlardır. Şu anda Meclis Adalet Komisyonunda görüşülmek üzere olan bu af tasarısında bu ülkenin gerçek mağdurlarının bu mağduriyetlerinin giderilmesi, itibarlarının iade edilmesi için bu düzenlemenin bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Kamuoyunun ve halkımızın beklentisi bu yöndedir."

Grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Koşuyolu Parkı İnsan Hakları Anıtı28 şubat
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