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'28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

Diyarbakır'da "28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi"nce 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi ve 28 şubat mağduru mahkumların salıverilmesi talebinde bulunuldu.

'28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

Diyarbakır'da "28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi"nce 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi ve 28 şubat mağduru mahkumların salıverilmesi talebinde bulunuldu.

30 Eylül 2018 Pazar 18:09
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'28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan AZC Plaza önünde toplanan aileler, "Siyasi yargı kararları iptal edilsin", "28 Şubat mahpuslarına özgürlük", "28 Şubat tarihin yüz karasıdır", "28 Şubat ve FETÖ yargısı mağduru mahpusları serbest bırakılsın" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Musab Arasan, inançlarından dolayı yıllardır cezaevinde olan insanların 28 Şubat ve FETÖ yargısı kurbanı olduğunu söyledi.

28 Şubat'ta brifing alan hakim ve savcılar ile FETÖ üyesi olduğu kesinleşen hakim ve savcıların verdikleri kararların yeniden gözden geçirilmesini istediklerini dile getiren Arasan, şöyle konuştu:

"Beklentimiz yıllardır haksız ve hukuksuz gerekçelerle işlerinden olan, okullarını bırakmakta zorunda kalan, fişlenen ve yıllardır zindanlara mahkum edilen 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurları için adalet mekanizmasının işletilmesidir. Gençlikleri, ömürleri zindanlarda tüketilen mazlumlara uygulanan zulüm sona erdirilmelidir. Evlatlarından, anne babalarından yıllardır ayrı bırakılmış mahpuslar artık özgürlüklerine kavuşturulmalıdır."

Açıklamanın ardından grup dağıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Merkez Yenişehir28 şubat28 Şubat Siyasi Yargı KararlarıFETÖ
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