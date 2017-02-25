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'28 Şubat' mağduru kadınlar aynı çatı altında

Türkiye tarihine "post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle mağdur olan öğrenciler, kurdukları 28 Şubat Öğrenci Derneği ile seslerini duyurmaya hazırlanıyor.

'28 Şubat' mağduru kadınlar aynı çatı altında

Türkiye tarihine "post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle mağdur olan öğrenciler, kurdukları 28 Şubat Öğrenci Derneği ile seslerini duyurmaya hazırlanıyor.

25 Şubat 2017 Cumartesi 12:17
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'28 Şubat' mağduru kadınlar aynı çatı altında

Türkiye tarihine "post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle mağdur olan öğrenciler, kurdukları 28 Şubat Öğrenci Derneği ile seslerini duyurmaya hazırlanıyor.

Derneğin Başkanı Emine İlyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü kazandığını, ikinci sınıftayken yasakla karşılaştığını söyledi.

Sınıfa başörtüsüyle girdiği için uyarı ve uzaklaştırma cezası verildiğini, daha sonra eğitimini bıraktığını belirten İlyas, dava açtığını, ancak mahkemenin kendilerini suçlu bulduğunu ifade etti.

Okulunu bitiremediğini dile getiren İlyas, "2011'deki afla diplomamı aldım. İş sadece diplomayı almakla bitmiyordu. Sesimizi daha iyi duyurmak için mağdurlar olarak dernek kurma kararı aldık. Bu yıl 28 Şubat Öğrenci Derneğini kurduk." diye konuştu.

 "İmza kampanyası başlattık"

İlyas, mezun olsalar da hala bir takım sorunları bulunduğunun altını çizdi.

Yaşadıklarının telafisi, mağduriyetlerin tespit edilmesi ve giderilmesi adına hak taleplerinin bulunduğunu aktaran İlyas, şöyle devam etti:

"Bunları dile getirmek adına resmi bir çatı altında buluşmak istedik ve derneğimizi kurduk. 28 Şubat'ın ve bu mağduriyetin kamuoyunda unutturulmaması en büyük hedeflerimizden birisi. Türkiye genelinde 520 üyemiz var. Çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Şu anda sivil toplum kuruluşları imza destek kampanyamız var. O süreçte yaşadıklarımızı anlatan bir metin hazırladık. Bu konuda her ilde imza kampanyası düzenledik. Şu anda imzaları topluyoruz ve bunları 28 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunmak istiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Emine İlyasPost Modern Darbe
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