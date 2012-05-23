28 Şubat için dinlenecekler

TBMM - TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde oluşturulan 28 Şubat süreci ve ''27 Nisan e-bildirisi''ne ilişkin Alt Komisyon Başkanı Yaşar Karayel, araştırmalarına 1991 yılında yapılan genel seçimlerden itibaren başlayacaklarını söyledi. Karayel, söz konusu dönem içinde tüm siyasi, ekonomik, sosyal, idari, askeri ve finans sektörü ile ilgili olarak Türkiye'de olup bitenleri ele alacaklarını kaydetti. Yaşar Karayel, Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve dönemin bakanları da dahil olmak üzere Türkiye'nin o dönemine damga vuran kişilerden bilgi almayı planladıklarını ifade etti.



1960 darbesine ilişkin Alt Komisyon Başkanı Cengiz Yavilioğlu da, 1960 darbesi ile ilgili dinlenecek çok fazla kişinin kalmadığını belirtti. Daha çok arşivler üzerinden çalışma yapacaklarını kaydeden Yavilioğlu, ''1960 darbesinde önemli şahsiyetler itibariyle Ahmet Er başta olmak üzere üç kişi var. Onlar dinlenebilir. Bunun dışında çalışmalarımız evrak üzerinde olacak'' dedi.

12 Eylül darbesine ilişkin Alt Komisyon Başkanı Naci Bostancı da darbenin nedenlerini, bu atmosferi ortaya çıkaran unsurları, uluslararası boyutunu araştırdıklarını söyledi. Komisyonun, o dönemde ileri gelen kişilerle görüşeceğini yineleyen Bostancı, bu çerçevede Süleyman Demirel, Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya, Rahşan Ecevit, Deniz Baykal, bazı büyük mahkemelerin başkanlarını, sivil toplum kuruluşlarının bakanlarını, gençlik hareketlerinin lideri konumunda olan kişileri, dönemin akademisyenlerini, dinleyebileceklerini kaydetti.

Naci Bostancı, belli sayıda kişi dinleyeceklerini, bunun 50 ile sınırlanmasını planladıklarını dile getirdi.