28 Şubat gibiydi

İSTANBUL - ''Ergenekon'' davasında tanık olarak dinlenilen merhum Başbakan Bülent Ecevit'in koruma amiri ve eski DSP Milletvekili Recai Birgün, 2001'deki bir yapının Bülent Ecevit'in başında olduğu hükümeti yıkmaya çalıştığını öne sürdü.



Ecevit'in hastalığı döneminde yaşananları operasyon olarak nitelendiren Birgün, ''O dönem yaşananlara bakınca partinin ikiye bölünmesi ve sayın Ecevit'in hastalığı kullanılarak yapılanlar, tıpkı 28 Şubat ve 27 Nisan e-muhtırası gibi bir operasyondu'' şeklinde konuştu.Birgün, 2001'deki bir yapının Bülent Ecevit'in başında olduğu hükümeti yıkmaya çalıştığını öne sürerek, ''O yapı, bu yapımı bilmiyorum. Ama hükümeti yıkmaya çalıştı. Eline geçen fırsatları kullandı. Ecevit'in hastalığını kullandı'' dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.