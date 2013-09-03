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28 Şubat davasında iddianamenin okunmasına başladı

103 sanıklı davada 1.309 sayfalık iddianamenin okunmasına başlandı.

28 Şubat davasında iddianamenin okunmasına başladı

103 sanıklı davada 1.309 sayfalık iddianamenin okunmasına başlandı.

03 Eylül 2013 Salı 17:23
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28 Şubat davasında iddianamenin okunmasına başladı

ANKARA - 28 Şubat sürecine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada, bin 309 sayfalık iddianamenin okunmasına başlandı. 

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kemal Gürüz, Çetin Doğan, Çevik Bir, Ergin Celasin ve Erdal Ceylanoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatlarıyla müşteki avukatları katılıyor.

28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı bugünkü celsede de sağlık durumu nedeniyle hazır bulunmuyor.

Usule itiraz ettiler

Duruşmada, hazır bulunanların ve dosyaya giren belgelerin tutanağa geçirilmesinin ardından, sanık avukatları söz alarak, çoğunlukla usule ilişkin itirazlarda bulundu.

TRT spikerleri aşağı indirildi

Dün heyetle birlikte oturan, iddianameyi okuyacak TRT spikerlerine, bugün kürsünün aşağı tarafında yer verildi.

Duruşmayı, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri de izledi.

İddianamenin okunması uzun sürebilir

28 Şubat davasının dün gerçekleştirilen ilk celsesinde, kimlik tespiti tamamlandı.

TRT tarafından görevlendirilen iki spikerin, toplam bin 309 sayfadan oluşan iddianamenin tamamını okunmasının uzun sürebileceği, bu nedenle, sanıkların savunmalarının bu hafta alınamayacağı değerlendiriliyor.

İddianamenin okunması tamamlandığı takdirde, sanık savunmalarının alınmasına geçilecek. Başta tutuklular olmak üzere sanıklar savunmalarını yapacak.

Duruşmalara 6 Eylül'e kadar devam edecek.

Görevsizlik talebine ret

Öte yandan mahkeme, eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın da bulunduğu bazı sanıklar ve avukatlarının, dosyanın görevsizlik kararıyla askeri yargıya ya da Yüce Divan'a gönderilmesine ilişkin taleplerini reddetti.

Teoman Koman rahatsızlandı

İddianamenin okunması sırasında rahatsızlanan tutuklu sanık emekli Orgeneral Teoman Koman, duruşma salonunun dışına çıkarıldı.

Koman'ın avukatı, söz alarak, müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendireceklerini belirtti.

Duruşma salonunun dışına çıkarılan Koman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 17:24
Anahtar Kelimeler:
28 şubat
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