"28 Şubat" davasında 9 tahliye

"28 Şubat" davasında tahliye edilen, Kamuran Orhon, Ahmet Çörekçi ve Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi, Sincan Cezaevinden serbest bırakıldı.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "28 Şubat" davasının tutuklu sanıklarından 9'unun tahliyelerine karar verdi.



Mahkeme heyeti, 36 sanık ile avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra yaptığı müzakere sonrasında sanıklardan 9'unun tahliyesine, 26'sının ise tutukluluklarının devamına karar verdi.



Tahliyelerine karar verilen sanıklar, şunlar:



"Hakkı Kılıç, İzzettin İyigün, Çetin Saner, Kemal Gürüz, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, Kamuran Orhon, Abdullah Kılıçarslan ve İlhan Kılınç."



Mahkeme, bu sanıklara adli kontrol şartı getirdi.



9 kişi serbest bırakıldı



Duruşmanın ardından 9 kişi, tahliye işlemleri için tutuklu bulundukları Sincan Cezaevine getirildi.



Tahliyelerine karar verilen Hakkı Kılıç, İzzettin İyigün, Çetin Saner, Kemal Gürüz, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, Kamuran Orhon, Abdullah Kılıçarslan ve İlhan Kılınç, cezaevindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.



Sanıklar, cezaevinin önünde yakınları tarafından karşılandı.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kamuran Orhon, "Burada kalan arkadaşlar için çok üzüntülüyüz. Ama adalet yerini bulacak" dedi.



Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz ise cezaevine ait bir otobüsle Sincan Cezaevinden ayrıldı. Gürüz, şahsi eşyalarını bir yakınına ait araca koydu.



Davanın bugünkü celsesinin ara kararları açıklandı



Buna göre mahkeme, Genelkurmay Başkanlığından "İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler" konulu toplantıya katılanlan ve burada ismi "J Başkanları" olarak gösterilen kişilerin açık kimliklerinin bildirilmesini isteyecek.



Sanıklardan Kamuran Orhon'un, 8 Nisan 1997'de yurt dışına çıkıp çıkmadığı Genelkurmay Başkanlığından sorulacak ve varsa, izin ve rapor tarihleri talep edilecek.



Mahkeme, 28 Şubat dönemine ilişkin dosyada bulunan sanık Tevfik Özkılıç ile ilgili ses kaydının çıkarılmasına da karar verdi.



Adli kontrol kapsamında tahliyelerine karar verilen 9 sanığa yurt dışına çıkış yasağı konuldu.





