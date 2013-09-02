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28 Şubat Davası başlıyor

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılanacağı davanın ilk celsesi bugün başlıyor.

28 Şubat Davası başlıyor

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılanacağı davanın ilk celsesi bugün başlıyor.

02 Eylül 2013 Pazartesi 08:43
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28 Şubat Davası başlıyor
ANKARA

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılanacağı davanın ilk celsesi saat 10.00'da Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ankara Adliyesi’nde yan yana bulunan 10. ve 11. Ağır Ceza Mahkemeleri’nin arasındaki duvar yıkılarak oluşturulan geniş salonda yapılacak duruşmalar, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca salona kurulan görüntü ve ses sistemi ile kayıt altına alınacak.

Görüntü kayıtlarını, yazılı tutanağa dönüştürürecek olan mahkeme kalemi bunları daha sonra taraflara verecek.

Duruşma kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başlayacak. İddianamenin okunması için TRT'den iki spiker hazır bulunacak.

İlk olarak tutuklu sanıkların ifadelerinin alınacağı duruşmalar, 6 Eylül'e kadar sürecek.

Soruşturmanın özeti

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli Ankara Cumhuriyet Savcıları Mustafa Bilgili ile Kemal Çetin tarafından yürütülen 28 Şubatsoruşturmasında, ilk gözaltılar 12 Nisan 2012'de gerçekleştirildi.

Aralarında emekli orgeneraller Çevik Bir, Erdal Ceylanoğlu, Çetin Doğan, Teoman Koman, Fevzi Türkeri ile emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Korgeneral Kamuran Orhon, MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan ve eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 76 kişinin tutuklandığı soruşturma sırasında, tutuklananlardan Albay Mehmet Haşimoğlu, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında ifade veren ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, hazırladığı iddianameyi, 22 Mayıs 2013’te, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede, 103 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi.

Dönemin hükümet ortağı DYP'nin Genel Başkanı Tansu Çiller ile İçişleri Bakanı Meral Akşener'in, "mağdur" olarak gösterildiği iddianamede, eski Bakanlar Hasan Celal Güzel, Teoman Rıza Güneri ve Şevket Kazan, kapatılan Refah Partisi'nin milletvekilerinden Şeref Malkoç ve Mehmet Bekaroğlu ile kapatılan Fazilet Partisi'nden 1999'da milletvekili seçilen, ancak TBMM'de yemin edemeyen Merve Kavakçı, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 481 kişi "müşteki/mağdur" olarak yer aldı.

"Acilen verilen bir talimat"

Suç tarihinin, "8 Temmuz 1996 ve sonrası" olarak geçtiği iddianamenin "şüpheliler" kısmında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, emekli Orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan ile emekli Tümgeneral Erol Özkasnak ilk 4 sırada gösterildi.

İddianamedeki, "Sincan'ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 4 Şubat 1997'de yürütülmesi, planlı bir tatbikat ve hareket olmayıp, 3 Şubat 1997'de acilen verilen bir talimat üzerine gerçekleşmiştir" değerlendirmesi dikkat çekti.

İddianameyi kabul eden mahkeme, 38 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Halen 37 sanığın tutukluluk hali sürüyor.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 08:45
Anahtar Kelimeler:
28 Şubat Davası
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