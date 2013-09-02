28 Şubat davası başladı

ANKARA - 28 Şubat dönemine ilişkin, 103 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılanacağı davanın ilk celsesi başladı.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 28 Şubat döneminin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, mağdur ve müştekiler ile taraf avukatları ve sanıkların aileleri katılıyor.



Duruşma, Ankara Adliyesi’nde yan yana bulunan ve 10. ve 11. Ağır Ceza Mahkemelerinin kullandığı salonlar arasındaki duvar yıkılarak oluşturulan salonda görülüyor.



Sanık yakınları duruşmayı salonda bulunan ekrandan takip ediyor.



Duruşma, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca salona kurulan görüntü ve ses sistemi ile kayıt altına alınıyor.



Mahkeme heyeti, Başkan Tayyar Köksal ile üyeler Süleyman Köksaldı ve Hakan Oruç'tan oluşuyor. Hakim Kadriye Çatal da yedek üye olarak salonda bulunuyor.



Duruşmanın savcılığını ise iddianameyi hazırlayan savcılardan Kemal Çetin yapıyor.



Öte yandan, emniyet güçleri, sabah saatlerinden itibaren adliye içi ve çevresinde güvenlik önemleri aldı.



TESUD Başkanından "genelge" savunması



Ankara Adliyesi önünde toplanan Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ile İşçi Partisi üyeleri ortak basın açıklaması yaptı.



TESUD Başkanı Erdoğan Karakuş, "Bu mağduriyetin şuanda tutuklu bulunan silah arkadaşlarımızla bir ilgisi yoktur. Silah arkadaşlarımız başbakanlığın yayımladığı genelgedeki tedbirleri uygulamışlar, söylendiği gibi darbe yapmamışlardır" dedi.



