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"28 Şubat analiz edilseydi, 15 Temmuz vahşeti yaşanmazdı"

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Altun, 28 Şubat'ın içinde ve dışında olanları lanetlediklerini belirterek, "28 Şubat doğru analiz edilseydi, 15 Temmuz vahşeti yaşanmazdı." dedi.

"28 Şubat analiz edilseydi, 15 Temmuz vahşeti yaşanmazdı"

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Altun, 28 Şubat'ın içinde ve dışında olanları lanetlediklerini belirterek, "28 Şubat doğru analiz edilseydi, 15 Temmuz vahşeti yaşanmazdı." dedi.

28 Şubat 2017 Salı 15:07
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"28 Şubat analiz edilseydi, 15 Temmuz vahşeti yaşanmazdı"

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, 28 Şubat'ın içinde ve dışında olanları lanetlediklerini belirterek, "28 Şubat doğru analiz edilseydi, 15 Temmuz vahşeti yaşanmazdı." dedi.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat postmodern darbesinin 20. yılına girildiğini anımsatarak, tüm ara rejimleri yaşayan ve bedel ödeyen bir düşünür olarak da 28 Şubat'ta ağır bedel ödediğini kaydetti.

Hak, hukuk ve demokrasi düşmanı olan güçlere karşı Erbakan hükümetine destek çıktıklarını aktaran Altun, ayrıca derin güçlerin karanlık uygulamalarına karşı cesaretle mücadele verdiklerini anlattı.

Fermani Altun, onların da boş durmayarak kumpaslar, tuzaklar kurduklarını, yakınlarına işkenceler yaptıklarını, vakfı, fabrikaları kapatma girişimi gibi ekonomik alanda yıllara dayanan mücadelenin sürdüğünü aktardı.

"İşin en acı tarafı bütün kumpasların temelinde FETÖ'nün olduğu gerçeği geç anlaşılabildi." değerlendirmesini yapan Altun, Necmettin Erbakan'ın 28 Şubat'ın en büyük mağduru olduğunu belirtti.

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Altun, şöyle devam etti:

"Erbakan Hoca vakfımızın onur üyesi ve aynı zamanda bize büyük muhabbet duyan, bizim önemimizi en iyi ve doğru değerlendiren büyük bir şahsiyettir. Dostu düşmanı çok iyi bilen, geleceği bir pusula gibi insanların önüne koyan mütevazi örnek bir insandı. Onunla olan dostluğumuzu hazmedemeyen güdük siyasi unsurlar bugün ona övgüler düzmektedirler. Bunu da iyi bir gelişme olarak görüyoruz. Erbakan Hocamızla geniş anılarımız bulunmaktadır. Gelecekte bunlara daha çok yer vereceğiz. 28 Şubat'ın içinde ve dışında olanları lanetliyoruz. 28 Şubat doğru analiz edilseydi, 15 Temmuz vahşeti yaşanmazdı. Bütün bunlardan aklıselim herkesin ders almasını temenni ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Ehl-i Beyt VakfıFermani Altun28 şubat15 Temmuz Vahşeti
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