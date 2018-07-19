Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92715
ALTIN
189.185
DOLAR
4.8244
STERLİN
6.2882
EURO
5.6039
Kartlı ödemeler arttı
Kartlı ödemeler arttı
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline Aldı 
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline...
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye...
Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi
Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı...
Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor
Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

'28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek'

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, bu bedelli askerliğin öncekilerden farkının 28 gün askerlik eğitimi alacak olmaları olduğunu belirterek "28 günlük eğitim sürecinde; askeri değil, teorik eğitim konusunda yetkin hocalar dersler verecek" dedi.

'28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek'

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, bu bedelli askerliğin öncekilerden farkının 28 gün askerlik eğitimi alacak olmaları olduğunu belirterek "28 günlük eğitim sürecinde; askeri değil, teorik eğitim konusunda yetkin hocalar dersler verecek" dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:30
0 Okunma
'28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek'

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "yeni seçildiği AK Parti Grup Başkanlığı görevi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Meclisin fonksiyonunun nasıl olacağı, terörle mücadele ve bedelli askerlik teklifleri" konusunda açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "Terörle mücadele kanunu teklifi" ile ilgili soruyu yanıtlarken, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini belirtti.

Türkiye'nin hemen yanı başında Suriye'de iç savaşın devam ettiğini, emperyal bir hayaletin bölgede farklı tür, angajmanlar ve ilişkiler çerçevesinde stratejiler düzenlediğini aktaran Bostancı, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin, yıllardır bilinen örgütler üzerinden yürüdüğünü, 17-25 Aralık ve özellikle 15 Temmuz'dan sonra da FETÖ terör örgütü ile sürdüğünü dile getirdi.

Naci Bostancı, Mecliste 20 Temmuz 2016'da OHAL kararı alındığını anımsatarak, OHAL'in, bu terör örgütleriyle mücadele edilirken, anayasal yöntem olarak demokratik sistemin içerisine yerleştiğini bildirdi.

OHAL ile iki yıldır, teröre ve özellikle 15 Temmuz'u gerçekleştiren FETÖ'ye karşı çok kararlı bir şekilde, bütünüyle onları kamudan ve toplumsal hayatın iinden söküp atmaya yönelik mücadele sürdürdüklerine işaret eden Bostancı, OHAL'in dün gece itibariyle sona erdiğini ifade etti. Bostancı, OHAL bittikten sonra bir süre daha, bu mücadeleyi sürdürenlerin elinde, toplumun selameti ve barışı bakımından imkanların olması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, söz konusu teklifin, tamamen terörle mücadele mantığı çerçevesinde, halkın huzuruna ve esenliğine katkı sağlayacak tarzda düşünülerek hazırlandığını anlattı.

"Askeriyenin kabul edebileceğinin ötesinde karşılama yöntemi"

Açıklamasında bedelli askerlik konusuna da değinen Bostancı, bunun çok önemli olduğuna belirtti.

Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ulusal ordu anlayışıyla silahlı kuvvetlerinin örgütlendiği bir Cumhuriyet'tir. Ulusal ordu, hem bizim için çok hayatidir ve vatan savunması bakımından çok önemli görevleri vardır hem de ulusal bilincin teşekkülünde çok önemli bir rolü yerine getirir. Bu nedenle silahlı kuvvetlerin bu vasfının devam etmesine ilişkin hassasiyet her zaman muhafaza ediliyor. Bedelli askerlik esasında; toplumsal şartların getirdiği bir ihtiyaç olarak silahlı kuvvetlerin kendi bünyesine alabileceğinden daha fazla askerlik çağına gelmiş olanların, bu hizmetlerini topluma yönelik olarak yapmaları ve bunu talep etmeleri halinde, silahlı kuvvetlere ilişkin hizmetlerini bir başka yöntemle yerine getirmeleri şeklinde bir yaklaşımdır.

Eğer kişinin şartları ve durumu, bedelli biçiminde bu görevi ifa etmesine imkan tanıyor ise bunu onlara verilen bir hak olarak görmek gerekir. Çünkü bedelli; askerlik çağına gelmiş ama askeriyenin alabileceğinden daha fazla olan kesimleri bir şekilde eritebilmek ve nüfusun olağan akışı içerisinde teşekkül eden bu sayının askerliğe ilişkin taleplerini, askeriyenin kabul edebileceğinin ötesinde karşılayabilmek için bir yöntemdir."

Naci Bostancı, bu bedellinin öncekilerden farkının, 28 gün askerlik eğitimi olduğunu bildirdi.

"Bu eğitimi askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Çünkü, askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz." diyen Bostancı, 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocaların dersler vereceğini aktardı.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, 1 milyon 324 bin kişinin bedelli kapsamına girdiğini ifade etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiNaci BostancıFETÖBedelli Askerlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte öncelik diplomasi oldu
Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte öncelik diplomasi oldu
Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü
Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü
Adnan Oktar'ın hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak uyarısı
Vali Su'dan KKTC açıklarında kurtarılan mültecilerie ziyaret
Vali Su'dan KKTC açıklarında kurtarılan mültecilerie ziyaret
Terör örgütü PKK'nın lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nın lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
Orgeneral Güler'den göreve başlama mesajı
Orgeneral Güler'den göreve başlama mesajı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekiline suç duyurusu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekiline suç duyurusu
ABD'li papaz Brunson'ın tutukluluk hali sürecek
ABD'li papaz Brunson'ın tutukluluk hali sürecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ