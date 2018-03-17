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27 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 10-16 Mart'ta Diyarbakır, Tunceli, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildi.

27 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 10-16 Mart'ta Diyarbakır, Tunceli, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildi.

17 Mart 2018 Cumartesi 15:44
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27 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 10-16 Mart'ta Diyarbakır, Tunceli, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKDiyarbakırTunceliŞırnak
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